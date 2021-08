J Balvin hace un tiempo ha venido sufriendo de depresión y ansiedad. En varias oportunidades ha hecho referencia al tema, recomendando a sus seguidores consultar con un especialista ya que estos trastornos son más comunes de lo que se piensa.

En esta ocasión, J Balvin vuelve a hablar del asunto haciendo un llamado a tener cuidado con la salud mental, tras la muerte de un allegado que lo ayudó a crecer y le dio una oportunidad cuando apenas daba inicio a su carrera.

“Hoy se suicidó alguien que me dio la oportunidad cuando estaba empezando. La salud mental no es un juego y no es debilidad, no es desagradecimiento, no es falta de Dios", explicó J Balvin en sus redes sociales.