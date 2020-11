J Balvin, Justin Bieber y 24kGoldn se unen en el remix de 'Mood'

Ambos son dos de las estrellas más populares y exitosas del momento. Por un lado, Bieber ha estado vigente en la industria musical desde su adolescencia. Y, actualmente promociona su más reciente álbum de estudio llamado 'Changes', el cual salió al mercado en febrero pasado y del que se desprenden temas como la exitosa ''Yummy'.

También cuenta con un nuevo documental, 'Justin Bieber: Next Chapter', en el que se ha sincerado sobre los episodios más oscuros de su vida, sus excesos, el momento en que tuvo ideas suicidas y cómo ha llegado al punto de sentir un equilibrio emocional actualmente.

Por otro lado, J Balvin es uno de los reguetoneros colombianos con mayor proyección internacional. También lanzó un nuevo álbum de estudio este año: 'Colores'. Y, es el cantante con mayor número de nominaciones en los Latin Grammy 2020. Tiene trece en total. La ceremonia se realizará el 19 de noviembre.

No sobra decir que, el paisa siempre se ha mostrado muy abierto al momento de hablar de su salud mental, y durante los últimos días le confesó a sus seguidores que pasaba por un momento de ansiedad y depresión. "Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión", expresó en sus historias de Instagram.