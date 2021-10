J Balvin, Manuel Medrano y otros estrenos para iniciar el fin de semana

'Through the mists of time' es el nuevo video de AC/DC

El video de este trabajo musical es un recorrido por el museo del rock and roll a través de una exhibición de historia de la banda.

Se trata de un trabajo basado en un concepto de Angus Young, el director Najeeb Tarazi y el director creativo Josh Cheuse, quienes utilizaron imágenes filmadas por Clemens Habicht de cada uno de los cinco miembros de la banda en cinco tomas distintas en todo el mundo.