J Balvin pedaleó por la vida, en campaña por la salud mental de niños y jóvenes en Caldas

Es por esto que la Gobernación de Caldas, en cabeza de su primera gestora, Camila Castillo Camacho, puso en marcha la campaña social denominada 'Pedalea por la vida, tu ser sobre ruedas', un proyecto que busca unir esfuerzos institucionales para trabajar por la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes del departamento.

El encuentro, que se desarrolló de manera virtual, contó con la participación de jóvenes líderes de todas las subregiones de Caldas, que dialogaron con el artista antioqueño J Balvin, reconocido cantante de música urbana que se ha convertido en un referente para los jóvenes, por su ejemplo de vida, ya que a pesar de su reconocimiento mundial, también ha tenido que canalizar la depresión y la ansiedad.

El artista, que compartió su experiencia personal, al hacer público su estado de salud, invitó a los jóvenes a no tener miedo de contar por lo que atraviesan, pues según el cantante, muchas veces ignorar este sentimiento puede traer consecuencias lamentables.

“Muchas personas piensan que hablar de depresión y ansiedad es tema de locos, y no es así, porque soy una persona saludable, no tomo, no fumo y hago cosas para prevenir problemas de salud, pero cuando se dispara la alarma de la salud mental, llega y no da tiempo de aceptar la vulnerabilidad a la que estamos expuestos”, expresó Balvin.

Agregó que “hay que diferenciar las ansias de la ansiedad, ya que esta última se convierte en un tormento al sentir un temor por el qué va a pasar; y la depresión va más allá de una tristeza, porque si estamos bajos de nota lo podemos embolatar de muchas maneras, pero una depresión, es no saber porque lo estamos".

"Yo respeto a quienes llegan y dicen todo va a pasar, y refieren que esto es algo de actitud, pero no es así, porque actitud es lo que uno pone para estar donde estamos, esto es un desbalance químico, porque nada está bien por mejores que estén las cosas afuera”, dijo el artista.

El intérprete del exitoso álbum Colores concluyó con una reflexión acerca de las redes sociales, las cuales según él, ejercen una presión social en las personas, pues existen estereotipos que pretenden encajar en la sociedad.

“Creo que es un momento muy importante para darle un control a las redes sociales, porque cuando uno está bien no es el momento para darlo a conocer ni compartirlo, porque el resto del mundo solo compartirá la vida perfecta y la sonrisa, pero la realidad es algo más profundo y nadie se atreve a compartir algo malo. Y una razón del suicidio es porque se comparan con hechos que no sabemos ni siquiera si son reales” concluyó.

Es por esto que para la primera gestora de Caldas, Camila Castillo Camacho, “el objetivo de la campaña es orientar a nuestros jóvenes en la búsqueda de su proyecto de vida, de las actividades que los apasionan y que así encuentren sentido a su existencia. Esta iniciativa está articulada con la estrategia nacional Sacúdete, que tiene tres componentes: Inspírate, Enfócate y Transfórmate”.

Esta campaña pretende llegar a todos los municipios del departamento de Caldas, donde ya se cuenta con algunos aliados que han expresado su voluntad de sumarse, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las primeras gestoras del territorio.