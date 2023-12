J Balvin, sobre las críticas de Residente: "no estoy para entrar en circos"

En un mensaje compartido desde el interior de un automóvil, J Balvin explicó las razones detrás de su decisión de no responder a las críticas recibidas, subrayando que no considera que valga la pena entrar en conflictos mediáticos. El artista afirmó: "Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí. Y no hay necesidad de compararme con ningún artista, con el que esté pegado".

J Balvin reconoció su contribución al movimiento musical en Colombia y resaltó su papel en la globalización de la música latina. Mencionó que su enfoque está en seguir creciendo como artista y dejar su huella en la industria musical. Además, expresó su gratitud hacia artistas anteriores, como Daddy Yankee, quienes allanaron el camino para el reconocimiento del género, reconociendo que antes no se les daba el lugar que merecían.

