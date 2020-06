J Balvin y las constantes polémicas que ha desatado por referirse sobre otros artistas

La entrevista que ofreció el cantante J Balvin en compañía de Maluma y The Black Eyed Peas a la revista Billboard sigue dando de qué hablar, luego que algunos seguidores de Shakira calificaran como una burla las declaraciones del reguetonero en medio del diálogo virtual.

El suceso ocasionó que en la noche del miércoles se impulsaran las etiquetas #CancelHada y #JBalvinIsOverParty en Twitter, los cuales buscaban "cancelar" los comentarios negativos hacia la artista barranquillera y que en otras ocasiones se han utilizado en esta red social para sancionar comportamientos inadecuados.

Aunque el propósito inicial de la entrevista virtual era hablar del más reciente álbum de Black Eyed Peas titulado 'Translation', la conversación en redes sociales se centró más en lo que dijo J Balvin de Shakira, tras reírse luego de una pregunta que le formularon al líder de la agrupación estadounidense.

Lea además: J Balvin, blanco de críticas por burlarse de Shakira en una entrevista

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que J Balvin se convierte en el centro del debate, especialmente en Twitter, tras referirse a otro artista, por ejemplo, en abril de 2018, el músico nacido en Medellín se volvió tendencia tras hacer un comentario machista sobre la cantante Rihanna.

Todo ocurrió en un video del conocido youtuber portugués Sir Kazzio. Allí hicieron una dinámica que denominaron 'Casar, matar o besar con J Balvin' y la idea era que el youtuber le proponía a J Balvin tres nombres diferentes, a lo que el músico decidía -en una situación imaginaria- qué hacer con cada uno, dependiendo de lo que él quisiera.

En medio de la dinámica, J Balvin debió elegir entre Jeon, Drake y Rihanna, y aunque muchas personas imaginaron que diría otro mensaje sobre la artista nacida en Barbados, el paisa dijo que Rihanna “no es una mujer para casarse, solo para pasar un buen rato".

Lea también: Ciro Guerra: Es una acusación muy grave y no es cierta

Por supuesto las críticas no se hicieron esperar y más adelante el reguetonero tuvo que salir a ofrecer disculpas públicas, e incluso, manifestó su interés de realizar una colaboración con Rihanna, aunque todavía no han trabajado juntos.

Pero ahí no paran las polémicas. Este año, al inicio de la cuarentena, fuertes críticas en redes sociales recibió J Balvin tras publicar en su cuenta de Twitter una imagen en la que promocionaba la venta de tapabocas con diseños alusivos a su nuevo álbum 'Colores', que estrenó en el pasado mes de marzo.

En la imagen aparecía el diseño de un tapabocas con el diseño del álbum 'Colores', indicando que estaba disponible por 24 horas. Varios comentarios no se hicieron esperar y las críticas, especialmente a través de Twitter, llegaron en gran cantidad.

Minutos después el artista urbano utilizó esta misma plataforma para aclarar lo sucedido con el mensaje: "El Tweet sobre las máscaras sí salió de mi cuenta pero no fue con mi consentimiento, ya hablé con el equipo de marketing, y sí, está muy mal hecho, ofrezco mis disculpas. Esa no es la forma en la que yo actúo, menos en un momento como este", dijo Balvin.

De interés: J Balvin sobre el paro: No soy ni me importa hablar de derecha o izquierda

Y aunque no todas sus declaraciones han sido contra sus colegas, en ocasiones los usuarios en Twitter y Facebook le han críticado sus posturas que ha tenido por los sucesos que han ocurrido en Colombia en diferentes momentos, uno de ellos fue en el paro nacional que tuvo lugar el pasado mes de noviembre.

En un video que se hizo viral en redes sociales, el músico indicó en ese momento: "desde acá mandarle un mensaje a Colombia: que los amo, que los quiero, que no soy, ni me importa hablar de derecha o de izquierda; lo importante es uno ser derecho en la vida, echar para adelante y siempre estar ahí y no pasar por encima de nadie".

El músico, que envió este mensaje en medio de un concierto realizado durante su gira 'Arcoiris', también dijo que "yo no soy el Presidente de Colombia pero sí soy un colombiano orgulloso de llevar país y de llevar mi tierra a otros lugares del mundo y ser orgulloso de ser latino".