J Balvin y Maluma se unen a Lady Gaga en el evento global 'Juntos en casa'

Un grupo de 14 artistas de diferentes lugares del mundo se unirán, en un evento global, que busca rendir homenaje y brindar apoyo a la comunidad médica que ha atendido la pandemia del coronavirus.

Los artistas que estarán en el escenario serán: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris y Sabrina Elba, Lizzo, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, J Balvin, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

También puede leer: Cinemateca de Bogotá celebra sus 49 años con la película 'En busca de María'

'One World: Together at Home' se transmitirá en vivo el sábado 18 de abril de 2020 por diferentes cadenas de televisión en Estados Unidos y plataformas digitales en Canadá.

La emisión virtual mostrará la unidad entre todas las personas afectadas por la COVID-19 y además homenajeará y ofrecerá apoyo a los valientes trabajadores del cuidado de la salud que salvan vidas en la primera línea.

“Mientras honramos y ofrecemos apoyo a las iniciativas heroicas de los trabajadores de la salud de la comunidad, la meta de 'One world: together at home' es ser una fuente de unión y motivación en la lucha global para poner fin a la covid-19. A través de la música, el entretenimiento y el impacto, la emisión global en vivo homenajeará a quienes ponen en riesgo su propia salud para proteger la del resto de las personas”, indicó Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen.

Consulte aquí: Expertos colombianos crean aplicación para urgencias veterinarias durante cuarentena

El evento también será una transmisión digital de varias horas por internet, en diferentes plataformas globales, que incluyen las siguientes: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

El mes pasado, a modo de respuesta a la pandemia global, Global Citizen lanzó una campaña urgente con el fin de apoyar al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS, impulsada por la Fundación de las Naciones Unidas.