Jabalíes casi le roban el celular a Shakira: la artista los enfrentó y pudo rescatar su bolso

La colombiana Shakira no deja de sorprender a sus millones de seguidores en el mundo. Esta vez es noticia por la forma en cómo, cuando estaba con su hijo mayor Milan en el parque, se enfrentó a dos animales que los atacaron.

Según reveló la ganadora de miles de premios musicales, dos jabalíes la atacaron y ella, al ritmo de ‘Waka waka’, pudo salir bien librada.

“Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono”, relató la barranquillera.

“Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”, añadió.

El testimonio lo dejó la intérprete de “Antología” y “Loca” en las historias de su cuenta de Instagram, en donde con gracia le dice a su hijo mayor: “Milan, di la verdad, di cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes”.

Cabe recordar que, a Shakira, radicada en Barcelona, últimamente se le ha visto muy activa en redes sociales con sus hijos.

Hace algunas semanas publicó un reto junto a Sasha y Milan bailando “In da getto”, el más reciente éxito de J Balvin, video que se volvió viral a pocos minutos de ser publicado y fue replicado hasta por el mismo reguetonero paisa.