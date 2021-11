Jacobo Peña y su libro de 690 páginas escritas a sus 13 años

"Yo creo que me he influenciado por la escritura de fantasía y ciencia ficción; después de leer todo eso me empecé a inspirar y comencé a escribir, porque a diferencia de la lectura, uno tiene las riendas en el proceso de escritura", dijo.

Jacobo Peña también reveló que empezó a escribir este libro en el año 2019 y la primera versión tuvo cerca de 400 páginas, aunque luego tuvo que reescribir y le añadió 200 páginas nuevas "y luego lo enviamos a la editorial en donde hicieron todo el proceso de maquetación".