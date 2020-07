Jada Pinkett, esposa de Will Smith, reconoce romance con rapero August Alsina

La relación matrimonial de los actores Will Smith y Jada Pinkett está en el ojo del huracán después de que el rapero August Alsina asegurara haber tenido una relación con Jada bajo la "bendición de su esposo". Aunque en un principio la pareja desmintió tales declaraciones, ahora las cosas han tomado otro rumbo.

En medio de su programa Red Table Talk, Jada sostuvo una sincera conversación con Will en la que reveló que su relación con August Alsina empezó aproximadamente hace cuatro años cuando su matrimonio estaba en la cuerda floja. Incluso habían decidido separarse por un tiempo.

"Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud mental... A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo diferente con August... Era una relación, absolutamente", reseña Hola sobre lo dicho por la actriz.

Sin embargo, el romance entre el rapero y la actriz no prosperó, y fue Alsina quien decidió poner el punto final. No obstante, en medio de toda la situación, Jada descubrió que, "no puedes buscar la felicidad fuera de ti misma".

Y, sobre la supuesta bendición que Will Smith le dio a su romance, resaltó: "La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo".

La pareja está casada con desde el año 1997 y tienen dos hijos: Jaden (1998) y Willow (2000). El actor ya era padre de Trey Smith (1992), producto de su relación con la actriz Sheree Zampino.

Por otro lado, Jada Pinkett Smith cuenta con una amplia trayectoria en el cine y la televisión. Algunas de las producciones en las que ha participado son: 'El profesor chiflado ' (1996), 'Scream 2' (1997), 'Collateral' (2004) y 'Girls Trip' (2017).

También destacó por su personaje de 'Fish Mooney' en la serie 'Gotham'.