"Jamás se me olvidará lo mucho que te amo": Gineth Fuentes recuerda a Jota Mario

Jota Mario Valencia fue uno de los presentadores más conocidos de la farándula colombiana y hoy se cumple un año desde que Colombia le dio el último adiós a uno de los hombres más icónicos de la televisión nacional, quien perdió la vida en Cartagena.

Por esta razón, varios allegados y familiares han compartido sentidos mensajes a través de las redes sociales en honor al recordado presentador de ‘Muy bueno días’ del Canal RCN, pero sin duda una de las publicaciones que más lleno de sentimiento a los colombianos fue la que escribió su esposa.

Gineth Fuentes, quien acompañó a Jota Mario durante sus últimos años, expresó lo mucho que extraña a su esposo y el gran amor que aún le guarda en su corazón.

“Un año sin ti... Tú me has enseñado que la presencia del espíritu es tanto o más perceptible que la física... que no solo las manos pueden acariciar... que no solo se necesita la boca para besar... que el cariño se traduce no solo en la mirada o en el gesto... que la pasión no necesita la cercanía de los cuerpos para hacer explosión”, inició su desgarrador mensaje.

La viuda continuó relatando: “Hoy siento que siempre nos amaremos... con este amor que es como el aire... que toca por todos lados y se mete en cada parte del ser, como queriendo llenar todos los espacios vacíos. Mis ojos lloran por no verte, mi voz por no hablarte, mi boca por no besarte, y mis brazos por no abrazarte”.

“Sé que abran cosas que se me podrán olvidar, pero jamás se me olvidará lo mucho que te amo, porque siempre serás tú, y tú... y siempre tú”, aseguró Gineth en su mensaje.

Por último, expresó: "Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Donde estés un día iré a visitarte, solo guárdame un besito más. Sé que el destino ya lo tiene escrito, ¡Dios que fortuna fue vivirlo entre los dos, amor!”.