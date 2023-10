James Rodríguez y los rumores de su nuevo amor: sería una cantante argentina

James Rodríguez fue tendencia este fin de semana y aunque en principio se creía que era por un tema deportivo, finalmente no fue así y, por el contrario, fue por su vida amorosa y por la mujer con la que aparentemente estaría saliendo.

Aunque esto es una información extraoficial, los aficionados en redes sociales se encargaron de hacer un análisis y llegaron a la conclusión de que James estaría saliendo con una cantante argentina, quien ha estado despegando de forma interesante en su carrera artística.

Bien, pues se trata de La Joaqui, quien en declaraciones para Podemos Hablar (Telefe), dio a conocer que estaba saliendo con un futbolista a quien admira desde años atrás, dejando claro que ya tuvieron una cita.

Esta mujer narra que "a mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, un día me contesta una historia".

Por otro lado, no quiso revelar el nombre, pero por su descripción dada, los aficionados dieron a conocer que se trataba del jugador colombiano: "No quiero decir quién es, todavía lo estoy conociendo. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo: ‘Conozcámonos, me pareces re interesante’, y le dije: ‘Siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’".

