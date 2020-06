Jamie Foxx reveló cómo ha cambiado su físico para encarnar a Mike Tyson

El actor estadounidense, Jamie Foxx, compartió en sus redes sociales algunas fotografías de su cambio físico para convertirse en el exboxeador, Mike Tyson, para la biopic (película biográfica) que ya está en marcha, aunque por el momento se desconoce su director o directora.

"La transformación comienza ... 'Finding Mike' (Encontrando a Mike). No es ningún secreto que he estado buscando la biopic de Mike Tyson durante algún tiempo. La gente siempre me pregunta cuándo va a suceder ... Las cosas finalmente se han alineado ... Hace unos meses comenzamos el viaje", escribió en primer lugar el actor de 52 años de edad.

Agregó: "La primera y más grande tarea es transformar el cuerpo ... con un régimen de flexiones y flexiones de pull-ups, hemos tenido un buen comienzo".

Jamie Foxx tiene una amplia carrera cinematográfica y entre su filmografía resaltan películas como 'Django sin cadenas' (2012), 'Buscando justicia' (2019), 'Sleepless Night' (2017), 'Miami Vice' (2006), entre muchas otras.

Además, fue galardonado en los Oscar, Globo de Oro, Sindicato de Actores y BAFTA por su interpretación de Ray Charles en la cinta 'Ray', estrenada en 2004 bajo la dirección de Taylor Hackford.