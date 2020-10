Jared Leto volverá a interpretar al Joker en la nueva versión de la Liga de la Justicia

Este miércoles medios especializados confirmaron que el actor Jared Leto volverá a personificar al Joker, el archienemigo de Batman, en la edición que adelanta el director Zack Snyder para la nueva versión de la cinta 'La Liga de la Justicia' que se estrenó en 2017.

El conocido 'Snyder Cut' ya recibió la "bendición" de HBO para su filmación. La nueva edición contará con nuevas tomas, un giro en la trama y hasta con nuevos personajes.

Pese a que la interpretación de Leto como el Joker en Escuadrón Suicida de 2016 fue bastante criticada por críticos y fanáticos, todo parece indicar que Zack Snyder le dará un gran protagonismo.

The Hollywood Report, el medio que reveló el ingreso de Leto al casting, indicó que la nueva versión de la cinta será presentada en cuatro episodios en 2021 por parte de HBO Max.

Exclusive: #JaredLeto to play The Joker in Zack Snyder's #JusticeLeague https://t.co/3CHfDMoHuF pic.twitter.com/uSGMcIT26y