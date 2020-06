Jari Jones, la modelo trans de la nueva campaña de Calvin Klein

Jari Jones, actriz trans, se ha convertido en la imagen de una nueva campaña de Clavin Klein para celebrar el mes del orgullo LGBTIQ+. La reconocida marca decidió elegir a alguien que desafíe los parámetros establecidos y Jones se ha caracterizado por ser una persona que siempre rompe esquemas.

'Proud in my Calvins' es el nombre de la campaña que ahora protagoniza Jones y que tiene el espíritu de promover la libertad en la diversidad, para todas las personas puedan vivir sus vidas como según ellas lo decidan.

Mire acá: Aún no encuentro mi dignidad, la confesión de Lina Tejeiro a Alejandra Azcarate

A su turno, la actriz e influencer aplaudió la iniciativa de la marca al querer reivindicar la diversidad. Jones envió este mensaje a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde publicó una fotografía en la que le puede ver frente a una valla publicitaria con su foto y proyectando una gran felicidad, mientras abre una botella de champaña.

Jari Jones también manifestó su gratitud hacía Calvin Klein y también indicó que tiene el anhelo de que esta campaña se convierta en un símbolo del movimiento antirracista y antitransfóbico en Estados Unidos.

Vea también: La página web para celebrar el día internacional del orgullo Lgbti en Colombia

De igual manera, Jones destacó que la campaña 'Proud in my Calvins' representa un gran logro al exponer una “imagen más auténtica y presente de un cuerpo que con demasiada frecuencia ha sido demonizado, acosado, hecho sentir feo e indigno e incluso asesinado”.

“Pensé que estar en esta industria, especialmente en el mundo de la actuación, que una vez que hiciera la transición, nunca volvería a trabajar. No hubo representaciones reales positivas o edificantes de personas trans en revistas, televisión y películas. Pero había algo que constantemente me decía que esto era lo que tenía que hacer para vivir en mi verdad, para ser esencialmente feliz. No había otra opción para mí: vivir mi vida más auténtica o salir de aquí. Con el amor y el apoyo de la comunidad y la familia elegida, elegí mi vida. Me elegí sobre la industria que amaba, me elegí a pesar de lo que la sociedad me decía”, agregó Jones en su publicación en Intagram.