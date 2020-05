El famoso cantante Jason Derulo dejó sin palabras a sus fieles seguidores de redes sociales luego de compartir un sorprendente video realizando un reto viral. Aunque al inicio generaba curiosidad, el final fue inesperado y causó todo tipo de reacciones.

El artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video cumpliendo el famoso challenge de la mazorca y el taladro, que tuvo auge en las plataformas digitales tiempo atrás. A través de Tik Tok, Derulo intentó comer este alimento a la velocidad y potencia de este objeto eléctrico.

Sin embargo, según quedó registrado en el clip, aparentemente, mientras realizaba esta prueba, Jason tuvo un accidente y perdió los dos dientes delanteros de su boca. Al ver que le sucedió esto, el artista abre la boca y muestra el resultado de este incidente.

Varios de sus seguidores entraron en pánico al ver lo sucedido y enviaron toda clase de mensajes preocupados y asombrados de lo que habían visto. No obstante, al mismo tiempo un grupo sospechaba que se trataba de un montaje o algún efecto para que se viera bastante real.

Ante la controversia que causó este post, el portal Vanidades compartió que algunos fotógrafos se habrían topado con el cantante mientras se encontraba caminando por Los Ángeles. Allí se fijaron que tenía un pañuelo cubriendo su boca, por lo que decidió levantarlo y mostrar que tenía sus dientes en perfecto estado.

En el pie de foto de la publicación, Jason le indicó a sus seguidores que no intentaran esta clase de retos, debido a lo que le había sucedido.

Jason Derulo se ha destacado por su trabajo como compositor, cantante y bailarín, de temas como: ‘Talk Dirty’, ‘Swalla’ y ‘Wiggle’. De igual forma, el artista se ha destacado por participar en producciones cinematográficas y televisivas como ‘Cats’ y ‘So You Think You Can dance?’.