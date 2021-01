Kim Kardashian y Kanye West sostuvieron una amistad por varios años antes de que comenzaran a salir como pareja en 2012.

Un año después, en 2013, las celebridades le dieron la bienvenida a su primogénita a la que llamaron North West.

Posteriormente, el rapero le propuso matrimonio a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' y terminaron por llegar al altar en mayo de 2014. La boda se celebró en Florencia, Italia.

Desde entonces han formado una familia con tres hijos más. En 2015 nació Saint, sin embargo, para los dos bebés siguientes la pareja optó por la gestación subrogada, es decir, el uso de un vientre de alquiler. De este modo nacieron Chicago (2018) y Psalm (2019).

No sobra decir que, previamente Kim Kardashian había tenido dos matrimonios. El primero de ellos fue con el productor musical Damon Thomas, y el segundo con el basquetbolista, Kris Humphries. Por su lado, Kanye West solo se ha casado una vez.