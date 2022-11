Jennifer López revela por qué lleva el apellido Affleck

Una muestra es el acta de matrimonio que formaliza la unión entre ambas celebridades. Allí, la Diva del Bronx decidió adoptar el apellido de su esposo, por lo que ahora es conocida como Jennifer Affleck.

¿Por qué JLo se cambió el apellido?

Si bien en Estados Unidos pasa que muchas mujeres toman el apellido de su esposo tras contraer matrimonio, esto no es algo usual en los famosos. Algunos afirmaban que esto era un acto en contra del movimiento feminista, lo cierto es que para Jennifer esto simplemente fue una muestra de amor hacia su pareja.

"Puedo entender que algunas personas tengan sus sentimientos al respecto y me parece bien, también. Pero si quieres saber lo que me parece a mí, simplemente creo que es algo romántico", afirmó en una entrevista para la revista Vogue.

A pesar del cambio de apellido, muchos todavía la reconocen como Jennifer López. Sin embargo, desde ahora será conocida ante la ley estadounidense como Jennifer Affleck.

"Mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso, no creo que sea un problema", puntualizó la intérprete de éxitos como On The Floor o Let`s Get Loud.

La artista no fue ajena a las críticas que recibió por esta decisión. De todas maneras, demuestra que su relación con el actor de Batman va en serio y que llevar el apellido de su esposo es una muestra del amor que fluye entre ambos.