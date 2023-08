Jennifer López y Ben Affleck: JLo le dedica hermosas palabras en su primer aniversario

La famosa artista Jennifer López ha estado festejando mucho por estos días, ya que el 17 de agosto pasado celebró el cumpleaños de Ben Affleck, y ella no quiso dejar pasar por alto este día tan especial. En esa jornada, JLo compartió un encantador video en el que se les veía alegres mientras recorrían la carretera y cantaban la canción "What a wonderful world" del reconocido artista Sam Cooke.

Acompañando el video, la también cantante expresó su profundo enamoramiento por su pareja. Ahora, este 20 de agosto, juntos tienen mucho que celebrar, pues cumplen su primer aniversario de casados.

La artista de 54 años de edad, originaria de Estados Unidos, publicó un par de imágenes de su matrimonio para celebrar el primer año como esposa de Affleck. Además, le brindó a su compañero algunas sentidas y emotivas palabras.

La también bailarina compartió un fragmento breve de la letra de "Dear Ben II", una de las canciones que planea incluir en su próximo noveno álbum de estudio titulado "This is me... now". Este lanzamiento es muy esperado por sus seguidores, quienes anhelan con entusiasmo su llegada.

"Hoy hace un año, querido Ben, sentada aquí sola mirando mi anillo, anillo… sintiéndome abrumada… me dan ganas de cantar. Cómo terminamos aquí sin un rebobinado. ¡Dios mío! Esta es mi vida!", escribió.