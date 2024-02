Recientemente la cantante caucana, Jenny López decidió sorprender a sus seguidores con una fotografía, pero no exactamente con Jhonny, sino con su padre, Carlos López, para celebrar el cumpleaños de su progenitor.

Esta fotografía ha generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores, pues algunos hicieron comparaciones con el cantante.

“Hoy está de cumple mi papi!!! @carloslopezmanager Feliz cumpleaños papá que sean mucho más, que mi Dios te regale salud, amor y cosas bonitas siempre para tu vida. Te amo pa Porfis déjenle un mensajito a mi papá”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Pero lo que muchos no esperaban era la reacción que generó la imagen de Jenny con su padre, pues muchos aprovecharon el momento para cuestionar su relación con el cantante de música popular.

Incluso algunos mencionaron que el yerno de Rivera se veía más joven y que "está más bueno".

"Está más bueno el papá que Jonny", "Más joven el papá que tu novio", con algunos de los comentarios.

Sin embargo, son sus mismos seguidores los que la han apoyado, diciéndole que evite los comentarios odiosos sobre su pareja.

"Yenny que viva el amor no lea comentarios..son gente que escupen veneno", "Bueno ella pidió un mensaje para el papá no pide que se meten en su vida por favor que hermoso sería el mundo si no fuéramos as"´, responden otros.