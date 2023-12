Durante una entrevista reciente, López respondió a aquellos que sugieren que está con Jhonny por interés, fama o dinero. La cantante, quien ha trabajado junto a Rivera como corista desde que era una niña, explicó que se conocieron en el ámbito musical y que su relación está vinculada a su carrera artística.

Entre risas, la joven cantante compartió una anécdota, ya que siempre le preguntan si estaría con el talentoso artista si este aún se dedicara a la carpintería. Este comentario le causa bastante gracia a Jenny, quien explicó cuál es su respuesta frente a este comentario en específico:

"Posiblemente no, señora, porque yo lo conocí a él cuando yo trabajaba en la música. Yo siempre les respondo 'probablemente no porque yo no vendo madera'", declaró Jenny con humor, haciendo referencia a una crítica que insinuaba que su relación estaría motivada por el éxito y la fama de Jhonny.

