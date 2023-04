Cuando muchas personas piensan en Miss Universo se imaginan concursantes con un mismo estereotipo de belleza: mujeres delgadas, altas y con ciertas medidas.

Le puede interesar: Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo, así lucía antes de la cirugía de cambio de sexo

No obstante, el concurso de belleza ha tratado de cambiar este imaginario y desde la organización del certamen informaron que a partir del 2023, Miss Universo admitirá participantes embarazadas, con hijos, divorciadas o casadas, siempre y cuando se encuentren en un rango de edad entre los 18 y 28 años.

Es por eso que cada vez más jóvenes que quieren seguir rompiendo esos estereotipos de belleza que se han mantenido por décadas en el concurso se animan a participar.

Ese es el caso de Jessica Rodríguez, joven de 24 años que tiene más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, decidió romper con los estereotipos de belleza y participó en el casting que busca a las candidatas al certamen de Miss Costa Rica.

Rodríguez, compartió su experiencia por medio de sus redes sociales, con un mensaje claro para sus seguidores. “Los estereotipos de belleza nos han vuelto inseguras, nos han provocado tristezas, nos han quitado experiencias y nos están constantemente limitando a hacer las cosas que queremos”, dice..

Esta joven utiliza sus redes sociales para pronunciarse a favor del body positive y la liberación del cuerpo femenino, asegurando que quiere poner su grano de arena para ponerle fin a la gordofobia y demostrar que la belleza no depende de la talla.

"Tengo un cuerpo no hegemónico; la hegemonía es ese cuerpo aceptado por la sociedad. Entonces para mí es muy importante representar a los cuerpos no hegemónicos, a la lucha social en contra de la gordofobia, y para mí esa es una causa social de gran peso”, escribió la joven.

Asimismo, dijo que quería representar a Costa Rica y a todas las mujeres que se identifiquen con su causa: "No solo busco representar lo que considero hermoso para mí, sino también representar a las muchas mujeres que me siguen y que me ven como un ejemplo. Para que vean que estoy más allá de un cuerpo y que puedo representarlo de una manera hermosa, especial y con mucho disfrute y con mucho cariño".

Le puede interesar: Lina Tejeiro muestra impresionante video de cómo le sacaron los biopolimeros: pudo ser más grave