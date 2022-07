Jessi Uribe casi deja a Paola Jara: El cantante reveló porqué

Jessi Uribe y Paola Jara se casaron hace unas semanas, en una esperada ceremonia y luego de dos años de relación. En el momento en que se enamoraron, el artista santandereano estaba casado con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos, sin embargo, el amor prospero y ahora viven felices.

Justamente, en medio de una entrevista para la revista Vea, el interprete de La Culpa y Dulce Pecado, confesó los difíciles momentos que vivieron cuando recibieron cientos de críticas.

El artista reveló que todo se dio cuando estuvieron de gira, promocionando la canción Como si nada. Al pasar mucho tiempo juntos y viajar por diferentes ciudades.

Lea también: Paola Jara, entre el éxito de la música popular y el bullying de las redes sociales

Jessi contó que en medio del ritmo acelerado de las presentaciones y las giras, le insistió en repetidas ocasiones a Paola para que le diera "un besito", pero ella fue enfática en decirle que no, porque se podían enamorar.

“Yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo quede como; 'qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse Prohibido enamorarse”, dijo el artista, sobre la canción que lanzó hace dos años

“He decidido alejarme por temor a enamorarme, por qué tuve que verte, conocerte, fue pecado, mi corazón late fuerte. Que está prohibido enamorarse, que afectaría la tranquilidad, me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste. Quiere decir que sí te gusto y que la llama está encendida”, dice la canción.