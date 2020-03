Jessi Uribe compartió con sus seguidores su radical cambio de look

Jessi Uribe, al igual que otras celebridades de la farándula nacional, se encuentra cumpliendo de forma correcta el aislamiento obligatorio total que declaró el Gobierno como medida de prevención por la actual crisis sanitaria que atraviesa el mundo.

En medio de la cuarentena, los internautas y los famosos no han perdido oportunidad de poner en práctica algunos retos y juegos a través de redes sociales, los cuales puede cumplir cada uno de los ‘retados’ en sus hogares sin salir a la calle.

Actualmente, Jhon Alex Castaño publicó en su cuenta oficial de Instagram un pequeño cambio de look que se realizó al quitarse por completo la barba. Al compartir la evidencia decidió retar a Jessi Uribe para que despidiera de su vello facial.

Tras aceptar esta dinámica, el intérprete de ‘Matemos las ganas’ dejó sin palabras a sus fieles seguidores luego de publicar una fotografía del radical cambio de look que adoptó en medio de esta cuarentena.

Según compartió en su perfil, Uribe no solo decidió quitarse la barba, sino que también optó por retirarse todo el pelo de su cabeza y raparse por completo. Así es, el artista se despidió de su característico y popular corte para adoptar una nueva apariencia.

“¿Qué es prohibido?”, escribió el cantante de música popular en el pie de foto del post que ya suma más de 130.000 likes en la plataforma digital y que ya acumula casi nueve mil comentarios.

Entre los comentarios que llamaron la atención se destacó el de Alexis Escobar, un fiel amigo y colega de Uribe, que no dudó en bromar y asegurar que se había hecho el cambio de look para parecerse a él.

“¿Usted por qué se quiere parecer a mí? Se ve chimba, papi”, escribió el artista en la publicación.

Algunos de los seguidores de Jessi manifestaron su descontento con este cambio, pues preferían el estilo que tenía antes, mientras que los demás lo halagaron por aceptar este tipo de transformaciones físicas.

“Ayyy no más retos, por favor”, “Ay, Chamo, ¿qué le pasó?”, “Dios, quedaste de 15”, “Qué extraño se ve así”, “Papasito hermoso, la perfección”, “Esos retos como que ya no me están gustando”, “La embarraste”, “Simplemente nada es prohibido”, “Qué flow, papi”, “Modo crepúsculo”, entre otras opiniones.

En las historias de Instagram de Uribe se logra ver el proceso mientras se afeitaba por completo su barba.