Jessi Uribe confiesa cómo se enamoró de Paola Jara

La relación de Paola Jara y Jessi Uribe ha logrado sobreponerse a varios obstáculos en su vida sentimental, desde que la chispa del amor se encendió, su romance ha fluido a pasos agigantados, pues hace pocas semanas contrajeron matrimonio.

Sin embargo, en la génesis de la relación, el cantante no la pasó tan bien ya que mientras buscaba enamorarla, por poco decide alejarse de ella.

Los inicios de la relación del artista estuvieron cuestionados por diferentes personas, sin embargo, el amor fluyó y dejaron las críticas de lado para vivir su vida y disfrutar de su nuevo romance.

Le puede interesar: Jessi Uribe casi deja a Paola Jara: El cantante reveló porqué

El artista reveló en la revista Vea, cómo fueron los inicios de su relación con Paola cuando estaba en la promoción de su canción ‘Como si nada’, “yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo quedé como; 'qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse Prohibido enamorarse”.

La canción que compuso Jessi dice en sus estrofas, “he decidido alejarme por temor a enamorarme, por qué tuve que verte, conocerte, fue pecado, mi corazón late fuerte. Que está prohibido enamorarse, que afectaría la tranquilidad, me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste. Quiere decir que sí te gusto y que la llama está encendida”.