A Jessi Uribe le gustaría volver a ver a Álvaro Uribe como presidente

Uno de los artistas más famosos de Colombia confesó su admiración por uno de los líderes políticos más reconocidos del país; el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez.

Aunque el cantante de música popular no se había mostrado interés por la política nacional, en esta oportunidad confesó su admiración por el senador del Centro Democrático y lo calificó como “un hombre frentero, porque decir la verdad sin tapujos puede sonar grosero”.

Incluso Jessi Uribe dijo tener esa misma característica y por ello, muchas veces es blanco de críticas.

En entrevista con la Revista Semana, el autor de La culpa aseguró que “le diría a Uribe que vuelva a ser presidente”.

El artista santandereano también se refirió a su polémica relación con Paola Jara, que hizo pública hasta hace muy poco y luego de una mediática separación con Sandra Barrios, la mamá de sus cuatro hijos.

Incluso confesó que los 14 días de aislamiento que le ordenó el Gobierno colombiano tras su llegada de España, los cumplió con Paola Jara en vez de irse a Santander a pasarla con sus hijos.

“Cuando llegué de España me tocó obligatoriamente 14 días de cuarentena, me dieron palo porque me fui con Paola para Medellín en vez de irme a donde mis hijos y lo hice porque no sabía si estaba infectado y sólo había conseguido vuelo para Rionegro. Me muero por verlos y quiero que pase esto ya para abrazarlos. Lo más importante es la salud de ellos para que estén sanos y hermosos. Como papá, soy amoroso con ellos", aseguró el cantante.

Uribe también definió a su nuevo amor como “una mujer inteligente, amorosa, especial y con un corazón increíble. Hablan mucho de ella, pero poco la conocen”.

También dio que no pensaron en hacerle daño a nadie con su relación. “No estábamos en la obligación de contar lo que sentíamos, lo hicimos porque no somos delincuentes, ni dañamos a nadie”.

Asimismo, negó que mantuviera una relación con Paola Jara desde mucho tiempo atrás.

“No estábamos buscando esto, pasó lo que tenía que pasar y no estamos en un juego ni en una calentura como dice la gente. Esto va más allá y estamos felices viviendo lo que Dios nos regaló”.

Por último, el cantante confesó lo afectado que se encuentra a causa de la pandemia que avanza por el mundo y asegura que aunque trata de reinvertarse por redes sociales.

“Esto golpea financieramente porque yo apenas llevo dos años de trabajo y uno sueña con tener la casa. Para nadie es un secreto que me separé y sueño con tener mis cosas y aunque tenemos el dinero de lo que hemos trabajado, no se vive de los ahorros si no se produce”, concluyó.