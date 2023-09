Jessi Uribe estuvo recientemente en un concierto en Barquisimeto, Venezuela. El cantante se encontraba muy feliz dando un buen show, hasta que una persona se robó todo el show, quien le mandó muchos besos al esposo de Paola Jara. Por lo cual, el mismo colombiano decidió subirla a al escenario y la llamó de la siguiente manera.

"“Blanca ven, que durante todo el concierto me has estado lanzando besos”. Según confirmó el portal 'Noticias Barquisimeto' la mujer se llama Aida Pimente y estaba tan emocionada, que no dudó ni un segundo en subir a cantar y bailar las mejores canciones de Jessi Uribe. Todo quedó grabado en unos videos que se conocieron.

En medio de toda la emoción, Jessi empezó a bailar con ella, mientras en el público decían que Paola Jara se iba a molestar luego de tremendo pico que se dieron entre los dos.

Jessi Uribe besando a fan en concierto