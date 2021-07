Jessi Uribe le respondió a la vidente que no le auguró un "matrimonio feliz" con Paola Jara

La relación de Paola Jara y Jessi Uribe ha sido centro de atención desde sus inicios, teniendo en cuenta las circunstancias en las que germinó su amor. Desde entonces, el tema de su matrimonio se ha convertido en uno de los detalles que más esperan sus fanáticos.

Aunque son pocos los detalles que la pareja ha revelado sobre su llegada al altar, han explicado que la decisión está tomada y es cuestión de tiempo para que se unan en matrimonio. Además, compraron un nuevo apartamento que juntos estrenaron en Miami y que deja ver a sus seguidores que poco a poco han formalizado aún más su relación.

Lea además: Enfermeras: Doctor Garnica y Victoria vivirán doloroso momento con su hijo

Sin embargo, hace unos días en una entrevista con el medio Kien y Ke, la clarividente Lilian Estrada habló sobre el futuro del matrimonio de la popular pareja y no dio detalles muy alentadores para ellos

“Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión", dijo la mujer para el medio citado.

Lea también: 'El Mindo' y James Rodríguez se unen en dos escenas y en redes estallan de risa

Aunque los artistas no se habían pronunciado al respecto, hace pocas horas Jessi Uribe publicó un video en el dio una certera respuesta y dijo: "Hace pocos días, Primero, que no durábamos ni un año, ya van dos años y como no les funcionó ahora que nos casamos y que en dos años todo se acabó".

Luego de esta frase, cantó una romántica canción que evidentemente está dedicada a Paola, incluso ella escribió en el video, antes de que limitaran los comentarios, un tierno 'Te amo'.

Por ahora, solo resta esperar y que el tiempo defina si la predicción de la vidente fue cierta o por el contrario el amor de estos cantantes fue más fuerte y duradero.