Jessi Uribe propone una versión ranchera de 'Sobrio' de Maluma

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos durante el fin de semana pasado al aparecer en la comodidad de su casa interpretando 'Sobrio', uno de los recientes sencillos de Maluma.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de música popular apareció junto a su guitarra interpretando un cover del sencillo, en un tono de despecho que lo ha caracterizado entre los artistas de su género.

Las reacciones de sus seguidores llegaron de inmediato y en los miles de comentarios que ya suma la publicación, los internautas felicitaron al artista por su interpretación y muchos coincidieron en que debería existir una colaboración entre los dos colombianos. Incluso, hasta el mismo Maluma reaccionó al video y comentó con varios emojis de aplausos, creando expectativas por una posible unión.

"Sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Será que le hacemos versión ranchera ? Como fuera no? Que chimba de canción" [Sic], fue la descripción con la que Jessi Uribe acompañó el video que ya suma más de 200.000 reproducciones.