Jessi Uribe respondió comentario ofensivo y burlón que le hizo un seguidor

Jessi Uribe impactó a sus fieles seguidores de redes sociales luego de someterse a una cirugía estética para perder algunos kilitos de más y poder tener una figura mucho más tonificada. El cantante se mostró juicioso con los entrenamientos y las rutinas para mantener el cuerpo que deseaba.

Semanas antes de que la pandemia obligara a los seres humanos a someterse a cuarentenas y aislamientos, el cantante se mostró emocionado al compartir el resultado que había conseguido luego de operarse y el proceso que iniciaría para mantenerlo.

Pese a que recientemente publicó en su perfil una fotografía donde aparece sin camisa y mostrando su torso desnudo, algunas personas no han perdido oportunidad de criticarlo por su cuerpo, las vestimentas y atuendos que usa, y algunas actividades que realiza con Paola Jara, su pareja sentimental actual.

En una publicación de su cuenta oficial de Instagram, una persona aprovechó para criticar y hablar sobre el físico del intérprete de ‘Matemos las ganas’, asegurando que había “perdido la liposucción que se realizó un poco más de un año”.

A pesar de que el cantante popular no suele responder a estas opiniones en sus redes sociales, en esta ocasión no dudó en pronunciarse y darle un giro a la ofensa que estaba recibiendo sobre su imagen. Uribe le dio un toque de humor y no se dejó afectar en lo absoluto.

“Esa ‘lipo’ se perdió”, escribió el usuario, a lo que Jessi Uribe contestó: “Se perdieron muchas cosas en pandemia, pero soy feliz”.

En una cuenta de chismes de la plataforma digital varios curiosos comentaron sobre lo ocurrido, defendiendo al cantante por estos comentarios. Otros continuaron criticando sus trajes y lo “poco que se aguantan las opiniones”.

Es importante destacar que la celebridad no ha negado los procedimientos estéticos a los que se ha sometido para mejorar su físico, pero sí ha aclarado que nunca se ha hecho la famosa ‘bichectomía’ o se ha intervenido los glúteos.