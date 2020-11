Jessi Uribe reveló que quiere casarse con Paola Jara

El artista de música popular Jessi Uribe, que recientemente fue reconocido como “Artista popular colombiano del año” en los Monitorlatino Music Awars de México, hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus más de 4 millones de seguidores.

Las preguntas fueron varias, pero la que más causó impresión fue cuando uno de sus seguidores le preguntó si ya estaba casado:“¿Es verdad que se casó?”, cuestionó uno de sus fanáticos. A lo que el Jessi respondió' “Todavía no me he casado, con muchas ganas, pero ella no quiere todavía”, lo que demuestra que la cantante aún no quiere compromiso serio.

De paso, aclaró el rumor que tanto ha circulado respecto a si los artistas se casaron alguna vez en secreto, respondiendo de manera graciosa con una canción que confirmaba que el rumor era mentira.

Sin embargo, la relación entre los dos cantantes, que es una de las más populares y seguidas en redes sociales por sus fanáticos, está más estable que nunca. El artista compartió que su aniversario será el próximo 3 de diciembre y está buscando ideas para sorprender a su compañera sentimental: “Tienen que darnos ideas, tiene que ser algo lindo porque ella es hermosa y se lo merece”

El bumangués de 33 años, que también ha recibido olas de críticas por la manera en que ocultó el tatuaje de las iniciales de su ex esposa, Sandra Barrios, para muchos, de una manera ‘ordinaria’, se refirió al tema y explicó que sigue en el proceso de mejor el aspecto de los tatuajes de su brazo.

En cuanto a su música, Jessi Uribe reveló que la próxima y al parecer última canción que hará este 2020 será en el mes de diciembre y se tratará de una colaboración con el artista mexicano Joss Favela.