Jessi Uribe sacó los movimientos con los que conquistó a Paola, pero desilucionó a muchos

Luego de aquel baile, subió un par de imágenes que enamoraron a todos sus fans. La captura la subió con un mensaje que no se sabe para quién iba. "Dame otro beso, no seas así 😔".

En los comentarios se puede ver como muchas de las seguidoras quedaron flechadas por esos músculos. "Hasta la patita tienes hermosa tú, no puede ser tanta perfección, bebé", "Pues se me antoja, verme feliz….", "Qué hombre tan lindo 😍", "Me encantas y ahora más con esos pies tan bellos y limpios", "Pues se me antoja verme feliz 🥰", "Ojitos bellos 😍", le dijeron algunos.

En repetidas ocasiones, Jessi ha 'parado' a más de uno por meterse con Paola Jara, su actual esposa. A ella la han criticado por la relación que tienen y por la épica frase de 'Sandrita yo se lo cuido'.