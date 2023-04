Estos dos personajes vuelven a estar en la boca de todos, luego la última fotografía que Jessi Uribe publicó en sus redes sociales, pues en esta se ve al cantante junto a Paola Jara, sus hijos y una mujer de cabello rubio.

Muchos seguidores creyeron que se trataba de Sandra Barrios, exesposa de Jessi. La publicación está acompañada con el mensaje ‘Felices pascuas’ y ya cuenta con 86.820 me gustas.

"Quién es la chica rubia?", "La rubia es la ex de Jessi jajajaa", ".jajaja, no fui la única que lo pensó", "Quien es la de café ?", "por un momento pensé, que la ex estaba ahí", "Admiro a Paola …. Yo no hubiera podido", "Es Sandrita", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, al pasar las horas surgieron varias versiones de quien podía ser la mujer rubia. Algunos aseguran que se trata de una prima de Paola Jara, otros dicen que es Daniela, la encargada del styling’ de la cantante y la última teoría que se conoció es que la persona que cuida a los niños.

Ahora bien, al parecer, la polémica ha llegado a su fin, pues la versión más verídica y confiable asegura que se trata de Tatiana, hermana del cantante de música popular, lo que hizo que muchos internautas dejaran de especular sobre quien era la mujer que estaba acompañando la fotografía de los dos enamorados.