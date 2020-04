Jessi Uribe no ha parado de estar en el ojo del huracán debido a un fuerte mensaje que les dejó a los haters donde aseguró que tenía tiempo en esta cuarentena para bloquear a todos los que lo criticaban. Aun así, un día después el artista pidió disculpas públicamente.

Sin embargo, el intérprete de ‘Ok’ vuelve a ser tendencia en las redes sociales por su radical cambio de look, pues en esta ocasión no se solo rapó, sino que también se pintó el poco cabello que le va saliendo. Toda parece indicar que los artistas están aprovechando la cuarentena para arriesgarse a divertidos cambios.

Aunque hasta el momento no ha hecho una publicación como tal de su nuevo cambio, sí compartió en una historia parte de lo hecho. Además, aprovechó y habilitó la función de ‘Hazme una pregunta’, momento que aprovecharon sus seguidores para escribirle sobre su cabello.