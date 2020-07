Jessica Cediel contó su experiencia con la prueba del coronavirus ante riesgo de contagio

La Covid-19 continúa cobrándose la vida de miles de personas en el mundo y elevando los contagios en diferentes zonas del planeta. Día a día se registran nuevos rebrotes y aumento en los casos que se presentan en ciudades que creían haber superado la pandemia.

Recientemente, algunas celebridades de la farándula nacional compartieron en redes sociales que se sometieron a la prueba del coronavirus por diferentes motivos. Carlos Calero y la actriz Daniella Donado dieron positivo y lo revelaron hace poco. Por su parte, Lorna Cepeda e Iván Lalinde también se sometieron al procedimiento para estar seguros de que se encuentran bien de salud.

De igual forma, Jessica Cediel utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores que se realizaría el examen y estaba algo nerviosa. De acuerdo con lo que relató, mientras se desplazaba en su auto, le había tocado hacer esto debido a una situación que la tomó por sorpresa.

En los videos que publicó, la celebridad colombiana indicó que esta prueba es bastante incómoda, ya que le introducen un palito delgado por la nariz hasta llegar a la parte más interna. La presentadora bromeó y afirmó que este instrumento llegaba casi hasta el “cerebro”.

Tras comunicar y contar su experiencia con este tema, algunas personas le preguntaron el motivo por el cual se había sometido al examen. Muchos especularon que se trataba de descuido de parte de ella, mientras otros solo se preocuparon por su estado de salud.

Cediel relató que ese mismo día temprano se había enterado de algunas personas con las que se había reunido habían dado positivo a la prueba, por lo que decidió seguir las recomendaciones médicas y asegurarse de que estaba sana.

“Yo siempre he estado sana, y me siento súper sana, pero hace pocos días estuve compartiendo con algunas personas…hoy me enteré de que esas personas dieron positivo a la Covid-19”, contó Jessica, además de aclarar que actuó rápido para salir de dudas.