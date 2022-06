Jessica Cediel habló de cómo ha recuperado su autoestima tras cirugías de biopolímeros

Además de ser reconocida por su talento en la pantalla nacional y por haber participado como actriz en distintas producciones, Jessica Cediel también es reconocida por el proceso que ha enfrentado durante años para el retiro de los biopolímeros que le fueron inyectados sin su consentimiento.

Creyendo que iba a ser una vitamina que ayudaría a fortalecer y ayudar a crecer sus glúteos, la presentadora empezó a vivir un calvario desde 2011, cuando le fue descubierta la sustancia que tendría que ser retirada en el quirófano. Desde entonces, la presentadora ha tenido que someterse a distintas intervenciones para sacar los restos de biopolímeros que aún ha tenido.

Su más reciente paso por el quirófano fue el pasado 11 de junio, fecha en la que mostró cómo avanzaba su recuperación y lo difícil que ha sido esta.

Jessica Cediel y el "trauma" por biopolímeros

Después de las numerosas intervenciones y de las complejas recuperaciones, Cediel se confesó en una entrevista para hablar de lo difícil que ha sido volver a recuperar su autoestima, además de las secuelas psicológicas y físicas de este proceso.

“Han sido muchas, yo quede con un trauma terrible que lo estoy tratando se llama estrés postraumático cuando uno tiene un evento de estos y es que uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo; yo no me hago absolutamente nada hasta que medianamente no de la confianza de que me lo puedo hacer”, dijo la famosa al programa La Red.

A su vez, Cediel agregó: “la gente no sabe, pero estas cosas son reales, porque uno pierde la confianza a raíz de un suceso de estos, pero es algo que se ha venido trabajando desde la parte espiritual y psicológica y ahí vamos avanzando en el proceso”.

No obstante, la también modelo sostuvo que su refugio ha sido la espiritualidad y su relación con Dios para volver así, estar mejor consigo misma.