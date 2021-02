Jessica Cediel le responde a seguidora que la llamó "prostituta"

Jessica Cediel se ha convertido en protagonista de diferentes noticias en redes sociales, debido a detalles de su vida personal que han salido a la luz. Algunos de los más comentados han sido su problema con los biopolímeros, las rupturas amorosas que ha atravesado y los asuntos legales que atraviesa con uno de sus ex.

Sin embargo, aunque la presentadora ha dejado estos temas de lado y se ha concentrado en dar contenidos distintos en las plataformas digitales, recientemente llamó la atención de sus fans tras compartir una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde plasmaba los insultos y ofensas que le enviaba una mujer.

De acuerdo con lo que publicó la celebridad, una usuaria de Instagram le había enviado un fuerte mensaje a través de los privados de la red social, donde se refería a ella como “prostituta”, además de asegurar que le daba “asco”.

“Familia, paso por aquí a dejarles lo siguiente! Hay gente muy enferma en esta vida…definitivamente cada quien irradia lo que tiene en el corazón”, afirmó la presentadora antes de mostrar lo que había ocurrido.

Aquella joven, que también es seguidora de Lina Tejeiro, quedó expuesta a través de un pantallazo que compartió Cediel, pues explicaba que no entendía realmente cómo había gente que miraba sus cosas, pero tenía pensamientos tan negativos hacia ella.

“Una prostituta de mie%&/, hijue%$&, qué asco”, escribió aquella usuaria en el mensaje.

“¿Si no le gusto para qué me sigue? ¿Y si ni me conoce por qué me trata así?”, escribió Jessica en un texto ubicado en la captura de pantalla.

No obstante, la famosa colombiana aprovechó para stalkear e indagar un poco en el perfil de esta mujer, y descubrió que la seguía, por lo que quiso enviarle otro contundente mensaje.

“¿Qué hace aquí? No sé qué vacíos tendrás en tu corazón, niña! Ojalá puedas ser coherente con tu vida! Uno no pierde el tiempo siguiendo gente que no le gusta o escribiendo mensajes hirientes a gente que no le gusta! Que la vida llene los vacíos de tu corazón”, publicó Cediel.