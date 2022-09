Jessica Cediel no pedirá que el cirujano Martín Carrillo le pague por los daños con biopolimeros

Hace un par de meses, Colombia fue testigo del proceso legal que la presentadora Jessica Cediel inició contra el médico cirujano Martín Horacio Carrillo, quien supuestamente le mintió a la modelo cuando ella se practicó con él un proceso estético en sus glúteos, ya que al parecer él le aplicó biopolímeros en lugar de ácido hialurónico como le había indicado en primera instancia.

A causa de la peligrosa sustancia, la bogotana se enfrentó a serias complicaciones de salud, las cuales le ocasionaron deformidad en la espalda y glúteos, razón por la que en el 2018 Jessica Cediel inició un proceso judicial en contra de Martín Carrillo, en el cual el tribunal de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la presentadora y anuló la absolución del médico que había ordenado el Tribunal Superior de Bogotá.

La insistencia de Jessica Cediel en la condena del cirujano desató varias polémicas, pues hubo quienes la criticaron por no hacerse responsable de sus actos, así como también algunos internautas apoyaron la decisión del sistema penal.

Pese a que se creía este 'boroló' había terminado, no fue así, pues un nuevo video compartido por Jessica Cediel en su cuenta de Instagram dejaría ver lo que se viene para Martín Carrillo y para la presentadora.

De acuerdo a lo dicho por la bogotana de 40 años, ella "no va iniciar un incidente de reparación integral" en contra de Martín Carrillo, es decir, no va a recibir o pedir dinero al médico, pues para ella no hay manera de que resarcir lo hecho a su salud. Asimismo, Cediel contó que el excirujano no pagará los 48 meses de cárcel, sino que quedará en libertad y deberá cumplir con algunos compromisos con la justicia colombiana.

Al parecer, con este video Jessica Cediel cerrará el que ella considero un "horrible capítulo en su vida".

