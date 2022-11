Jessica Cediel se arriesgó a cantar, pero sus seguidores le piden que siga de presentadora

Jessica Cediel es sin lugar a dudas una de las famosas con más seguidores en la farándula colombiana, pero no solo por los diversos proyectos en los que ha estado vinculada y ha tenido la posibilidad de mostrar su talento, sino por la belleza que resalta en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Pese a que hace algunas semanas la presentadora de 40 años fue criticada por el proceso legal en contra del cirujano Martín Carrillo, quien le aplicó biopolímeros en sus glúteos sin su consentimiento, una nueva situación tiene a Jessica Cediel en tendencia, pues la mujer compartió un video en el que muestra todo su talento para cantar.

En el clip que dura algunos minutos, se ve a Cediel en compañía del productor musical Joan Romagosa, quien la acompaña tocando el piano, mientras ella interpreta la canción 'Tu cárcel' del cantante mexicano Marco Antonio Solis.

Pese a que en la grabación se ve a Jessica con mucho entusiasmo cantando, algunos de los comentarios no fueron tan positivos, pues sus seguidores le dejaron claro lo hermosa que es y lo mucho que la quieren, pero que le pidieron se siguiera dedicando a ser presentadora e incluso a otros proyectos, ya que para ellos la música no era lo suyo. ¿Así de mal lo hizo?

Algunos comentarios:

"Me encanta lo arriesgada , bella y talentosa que eres. ..pero la música nooooo....solo para jugar Karaoke!"

"De presentadora te ves mejor 😂"

"Muy linda, pero como cantante no no no!"

