Jessica Cediel se hizo tratamiento médico y tuvo tremendo cambio físico

Jessica Cediel es una de las mujeres más hermosas de Colombia, sin embargo, ha padecido, como muchas, de las graves consecuencias de los biopolímeros en los glúteos.

Es por eso, que durante varios años tuvo que lidiar con cirugías de extracción y con los problemas que dejan dichos tratamientos estéticos en el cuerpo de las personas que se los realizan.

Puede ver: [Video] Jessica Cediel embobó a muchos al 'perrear' hasta el piso en vestido

Cediel ha estado muy enfocada en su salud y se fue a vivir a Estados Unidos, además, de alejarse un poco de las redes sociales, pero recientemente reapareció y llamó la atención de muchos al contar lo que ha estado haciendo y por un acento particular que se le escuchó al hablar.

Confesó que se encuentra realizando algunos tratamientos para mejorar su salud y hábitos alimenticios. Además, de estar enfocada en la vida "real".

"Yo sé que he estado perdida. Pero estoy viviendo, mi amor, estoy viviendo. Hay una vida aparte de las redes sociales; es la vida real".

Lea también: Papá de Jessica Cediel, en delicado estado de salud; ella pide oración por él

Así mismo, reveló que se está haciendo una renovación celular y regeneración del intestino y aunque se siente bien y muy linda, se ha dado cuenta de que está más delgada.

"Les tengo que confesar que me he adelgazado mucho. Estoy ‘superdelgadita’. Los que me conocen, que saben que soy proporcionada, pero estoy más delgadita. Algo que estoy mejorando con ejercicio, pero me siento supersaludable".

Aunque muchos se alegran de que Jessica Cediel vuelva a las redes sociales, otros se dieron cuenta de su particular forma de hablar, pues combinó el español con el inglés y habló en dicho idioma un par de frases, en medio del video.

Lea también: Jessica Cediel y la sexy foto en sus redes sociales, con la que enamoró a más de uno

La presentadora argumentó que habla así porque no todos sus seguidores son latinos, pero ese argumento no convenció a todos, pues es que más de la mitad del video lo habla en español.

Otros argumentan que lo más probable es que si algún seguidor no es latino por lo menos habla español y por eso la sigue.