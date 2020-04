Jessica Cediel se lamenta y explica por qué no le ha devuelto el anillo de compromiso a su ex

En esta historia se demuestra que 'Del amor al odio solo hay un paso'. Después de que Mack Roesch asegurara que Jessica Cediel no le ha regresado el anillo de compromiso que le dio el pasado diciembre, la modelo colombiana decidió explicar el por qué.

La presentadora, a través de sus historias de Instagram, sostuvo que aunque quiere devolver la joya lo más pronto posible, le es imposible viajar a Estados Unidos debido a que la fronteras están cerradas por cuenta de la pandemia del coronavirus en el mundo.

Según Jessica, no hay nada que quiera más que cerrar ese capítulo en su vida. "Cuando él finalizó la relación sentimental, yo me encontraba en Colombia, y él en Estados Unidos, razón por la cual acordamos en nuestra conversación que yo le regresaría el anillo en cuanto pudiera volver".

Además, en tono sarcástico, aprovechó para enviarle un mensaje por redes sociales, así como él lo hizo.

"Si el señor está tan desesperado por el anillo, bien puede tomar un avión y venir a recogerlo. Si encuentra la manera de entrar al país, yo encantada en devolvérselo", escribió.

Pero las indirectas no terminaron allí. La artista dejó ver lo molesta que está con su exnovio por "aferrarse al pasado diciendo mentiras y comportándose como un niño". De acuerdo con Jessica, Mack aún no acepta que su relación ya terminó.

"Un "hombre" centrado y maduro acepta cuando las cosas terminan y no se aferra al pasado diciendo mentiras (...) Gracias Dios porque tus planes son perfectos, me cuidas y me libras del maligno".

Su exsuegra también llevó lo suyo: "Estoy cansada del acoso de este señor y de su mamá. Ya lo bloquee de mis redes y celular y sigue obsesionado conmigo".

La molestia de la modelo se debe a que en la descripción del perfil oficial de Instagram de Roesch aparecía -hasta hace unas horas- el nombre de Jessica junto a un anillo de compromiso, como si fuera su prometida. Cuando le preguntaron el por qué, él respondió: "tiene que devolverme el anillo primero, luego lo bajaré”.