Jessica Cediel tendría un nuevo amor: un famoso del mundo de reguetón

La famosa presentadora Jessica Cediel vuelve a ser noticia, y esta vez no es por su proceso jurídico por cuenta de los biopolímeros que le aplicaron en sus glúteos, sin porque estaría estrenando un nuevo amor.

Luego de haber terminado su relación amorosa con el cantante de música popular, Pipe Bueno, y con el empresario Mack Roesch, con quien estuvo comprometida, parece que el mor le sonríe nuevamente a Cediel.

La presentadora fue captada por una cuenta de Instagram de chismes, al interior de un establecimiento comercial. En las imágenes se ve a un hombre que toma a Cediel por la cintura, hasta agarrarse del bolsillo delantero del jean que usaba.

Aunque no se logra ver con claridad de quién se trataría, se cree que es el reconocido productor de reguetón, Daniel Echavarría, más conocido como Ovy On The Drums.

El rumor tomó más fuerza luego de unas interacciones mutuas entre las celebridades, en las redes sociales.

Este paisa es famoso por estar detrás de éxitos como Bichota de Karol G, Te vi de Piso 21, La Tusa de Karol G y Nicki Minaj o Salgamos de Maluma, Kevin Roldán y Andy Rivera, entre otras.

Cabe recordar que semanas atrás, la presentadora compartió el momento en el que recibe un ramo de rosas rojas como regalo por los dos meses que lleva al lado de esa persona. El regalo incluye un mensaje de parte de su “enamorado secreto”.

“Y sí. Un par de mesecitos y no lo dejamos porque siento muchas cosas cuando estoy a tu lado. Mi amor...Cada día que pasa le doy gracias a DIOS por tener a una mujer tan increíble como tú a mi lado...loviu. Mi bebé, no sabes cuánto te extraño”, decía el mensaje.