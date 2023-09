Jessica Cediel y Daniel Arenas tuvieron un 'encontrón' como toda una pareja tóxica, ¿qué pasó?

En aquellas imágenes, le dijeron que se parecía a Ana Sofía Henao y que parece toda una modelo. Además, varios han quedado sorprendidos, luego de que confirmara que estará en un proyecto en Estados Unidos.

Por lo cual, en estos días ha estado hablando del papel que hará y de lo emocionada que está por esta oportunidad. Ahora bien, en medio del éxito que ha tenido, estuvo en un programa junto a Daniel Arenas y junto protagonizaron un hecho de 'relación tóxica'.

Ella hacía de María y le está reclamando a él porque está mirando a otras mujeres. Ellos se metieron muy bien en el papel y luego, a ella le dejó hablando sola, y terminaron la escena.

Los internautas quedaron sorprendidos de la gran actuación de los dos y no pudieron evitar comentar sobre este hecho. "Pusieron a la que era", "Cómo presentadora está bien", "Te amo Daniel arenas me encanta, tu energía", "Esa gente hay que quererla, pero de lejitos", "Muy buenos jejejej Me lo creí que toxica",