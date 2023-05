Jessica Cediel y la sexy foto en sus redes sociales, con la que enamoró a más de uno

Jessica Cediel sigue enamorando con su belleza y en esta oportunidad lo hizo con una foto, donde no dejó nada a la imaginación. Ahora Instagram permite ver la imagen que uno tiene de perfil con tan solo dándole 'clic'. Y algunos utilizaron este truco con la cuenta de la famosa presentadora colombiana.

En esta ocasión, luce un 'croptop' de tela, en donde se le ve muy bien sus 'chichis' y más de uno está haciendo zoom para detallarla mejor.



Hay que indicar que Jessica es considerada una de las mujeres más bellezas del país, que se ha mantenido y sigue casi que perfecta. A menudo la comparan con una actriz estadounidense, Megan Fox, quien también ha deslumbrado a diario con sus fotos sensuales y carisma.

Además de recordarle lo hermosa que es, también la ha criticado en diferentes ocasiones, por mostrar su cuerpo a diario. Ella ha estado muy activado en sus redes sociales, en donde luce varios 'outfits' y enamora con su espontaneidad.

Sin embargo, muchos están en desacuerdo con lucir dichas prendas. Dicen que ella no tiene la necesidad de mostrar y también que si esa es la única manera de tener dinero.

Por lo cual, ella no se quedó callada y paró a más de uno por aquellos comentarios que le hacen.

"Ayer les montó un video, porque les dije que les iba a compartir el progreso y hubo gente super linda que está conectada conmigo y hay otros que se escandalizaron. Porque uno subió un video en vestido de baño, en short, mostrando lo normal que muestra todo el mundo".

Además, dijo que "¿de verdad hay gente como con dos dedos de cerebros que no les da para pensar que es normal vestirse así cuando vives en una ciudad como Miami? Como ahora todo lo que uno pone es malo para algunos, entonces me imagino que no faltará el hater.”, finalizó Jessica Cediel.