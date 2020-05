Jessica Cediel y Mateo Carvajal recordaron a sus exparejas sentimentales

Jessica Cediel y Mateo Carvajal decidieron realizar un En Vivo con sus seguidores para hablar acerca del bullying en las redes sociales. La presentadora se mostr贸 un poco sensible por los ataques que recibe constantemente.聽

El deportista expres贸 que conoc铆a a una persona que admira mucho debido a como maneja sus redes sociales ya que todo el tiempo 鈥渓a matan鈥 y la atacan.聽

鈥淯n caso como Luisa Fernanda W 隆Huy parce! Para m铆 ella es una mujer supremamente fuerte y con un car谩cter y un valor para enfrentar todo lo que los medios, la gente, el acoso... pues me parece鈥, a帽adi贸. Cabe recordar que antes de Melina el paisa mantuvo una relaci贸n con la youtuber.聽

Asimismo, Jessica aprovech贸 la menci贸n de Carvajal para hablar de su relaci贸n con Pipe Bueno, la actual pareja de Luisa.聽

鈥淵o termine mi relaci贸n sentimental con Pipe hace cinco a帽os 驴Qu茅 tengo que decir de Bueno? Que es una persona que yo quiero, respeto, admiro y le agradezco much铆simas cosas (鈥) Yo no entiendo por qu茅 la gente no puede superar esa parte sentimental, porque a煤n los medios y la personas todav铆a siguen haciendo conexiones y no respetan鈥, expres贸.聽

La presentadora continu贸 hablando de que su relaci贸n hab铆a terminado en buenos t茅rminos y que no entend铆a por qu茅 la gente segu铆a anclada si ellos ya han tenido diferentes parejas.聽

Cediel aprovech贸 para confesarles a sus seguidores que Luisa Fernanda W le ca铆a bien, que no la conoc铆a personalmente, pero que le parece una ni帽a muy guerrera y trabajadora.聽

鈥淎yer mont茅 una historia de mi indigesti贸n, entonces hab铆a gente que se re铆a y entendi贸 el chiste, pero hab铆a otras que me dec铆an 鈥榚s que t煤 desear铆as estar embarazada鈥. Gente, eso es falta de cordura (鈥) Dejen de comparar y sembrar ciza帽a donde no lo hay鈥, asegur贸 la presentadora.聽

Por 煤ltimo, Mateo les aconsej贸 a los espectadores que si no ten铆an nada bueno por escribir que mejor no lo hicieran.聽