Jessica Cediel y su drástico cambio de look durante la cuarentena

Jessica Cediel ha estado en la mira de sus seguidores desde que se conoció que su exprometido Mack Roesch le pidió disculpas públicamente por la controversial discusión que protagonizaron por la devolución del anillo. Sin embargo, la presentadora no se pronunció al respecto e ignoró dichas declaraciones.

Por otra parte, la modelo se ha mostrado muy activa con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde les comparte un poco de su día a día y la evolución de su reciente extracción de biopolímeros.

En esta ocasión, Jessica decidió contarles a sus seguidores que se la había ido la mano y terminó trasquilándose todas sus pestañas.

“Yo les he dicho que yo me corto el pelo, la verdad tengo muy buena mano... entonces mi hermana me dijo: ‘córtese las pestañas, despúnteselas’ y yo ¡Ay, voy aprovechar y me las voy a despuntar!”, contó.

Seguido de esto, mostró que la despuntada terminó siendo una trasquilada y se quedó sin pestañas.

“Me moche las pestañas ¡Dios mío, vean esto! Me quede sin pestañas. Bueno ya, tengo buena mano, me crecerán, pero me acabo de mochar las pestañas”, expresó emotiva.

Varios internautas quisieron apoyarla y contarle que habían pasado por algo similar.

“Tú tranquila... a mí me hizo eso una prima, si crecen”, “¿Las pestañas se despuntan?”, “A mí me pasó eso y no me crecieron, se quedan corticas”, “Las pestañas se demoran mucho en crecer, pero crecen. Bueno si algo lo soluciones con pestañas postizas”, fueron algunos de los mensajes que recibió.