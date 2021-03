Ahora, después de tres meses del nacimiento del pequeño, Jessica y su esposo enternecieron las redes con las fotografías del pequeño.

"Sebas, tú y Luna son la muestra fehaciente del amor de Dios y de la Virgen. A todas las mujeres que me siguen les digo, se vale soñar, se vale pedir al cielo con toda la fe del mundo y recibir la recompensa. ¡No desfallezcan nunca en alcanzar sus sueños! Te amo Dios, me lo has dado todo, ¡mi familia está completa! TEAMO", escribió la periodista en la publicación.

Asimismo, en sus redes sociales detalló el nacimiento del pequeño e hizo testigos a sus seguidores de cuánto ha crecido, pues en sus historias de Instagram también mostró fotografías del primer mes de vida del bebé. “Sebastián Chalela De La Peña nació el 9 de diciembre de 2020 a las 4:25 p.m., 3 días antes de lo esperado.”, escribió.