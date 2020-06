Jhon Alex Castaño habría revelado la identidad de nuevo amor

Jhon Alex Castaño ha sido el protagonista de varias noticias debido a que su exnovia Verónica Jiménez reveló que el artista popular no estaría en un plan de reconciliación con su exesposa, Patricia Rodríguez, ya que mantiene una supuesta relación con una odontóloga.

Esta confesión la hizo a través de un reciente En Vivo que realizó en su cuenta de Instagram cuando le cuestionaron de cómo se sentía al saber que su expareja estaba volviendo con su esposa, luego de que el cantante compartiera un par de fotos.

“Hasta donde yo sé él tiene a una odontóloga que tiene dos hijos y se llama Jenny Suárez (…) ella ha estado todo este tiempo que no he estado con él (…) me parece una buena mujer porque los dos tienen hijos de otras parejas y se pueden entender mejor”, reveló.

Sus declaraciones quedaron sonando en el oído de los espectadores que se preguntaban quién era esta misteriosa mujer. Sin embargo, el artista fue el encargado de revelar quien era la persona que mencionaba Verónica, ya que compartió un nuevo emprendimiento que habría tenido Jenny en medio de la cuarentena.

El perfil que compartió el intérprete de ‘Borracho te llamo’ concuerda con el nombre de la mujer y además la propietaria de la dicha cuenta de pijamas es una odontóloga llamada Jenny Suarez.

Asimismo, una cuenta popular de chismes compartió que la nueva novia del artista también mantiene una buena relación con su hija mayor, pues han compartido varios videos de TikTok juntas y se siguen mutuamente en las redes sociales.