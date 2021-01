Jhonny Rivera ha llamado la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con la famosa dinámica de preguntas y respuestas, donde aprovecha para aclarar rumores, hablar de su vida personal e íntima, y ponerle un toque candente a las interacciones. El cantante suele sincerarse y dar detalles inesperados a los curiosos.

Recientemente, en una nueva ronda de esta actividad, el intérprete de ‘Navidad solo’ aprovechó para responder una interrogante frecuente que le hacen en su cuenta oficial de Instagram, relacionada con Yina Calderón y un posible encuentro íntimo entre ellos.

En la casilla de la dinámica, publicada en las historias de la plataforma digital, un seguidor del colombiano quiso saber a través de la tendencia de ‘Falso o verdadero’ si era verdad que él y la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 habían tenido relaciones sexuales en alguna ocasión.

Lea también: ¿Maluma está esperando su primer hijo?

“Que se comió a Yina Calderón”, escribió la persona en el espacio, a lo que Jhonny respondió claro e indicó cómo conoció a la joven.

“Eso es muy falso, muy falso. Yo no sé por qué me escriben tanto por ese tema. Yo a Yina la conozco porque coincidimos en un partido de fútbol en Armenia. Cruzamos algunas palabras, pero no más”, señaló Rivera sobre este tema, dejando claro que con la influencer no ha pasado nada más que un saludo.

El contexto de esta pregunta está ligado con una confusión que se ha creado en las redes sociales, pues los usuarios creen que Jhonny Rivera fue quien estuvo involucrado en una controversia con Calderón, pero realmente se trata del cantante popular Giovanny Ayala.

Le puede interesar: Hoy hace seis años, Paulina Vega fue coronada como Miss Universo

Varias personas aprovecharon para aclarar este tema y hacer énfasis en que se trataba del colega de Rivera, ya que Yina aseguró que tuvo intimidad con él en alguna ocasión, pese a que se negaran estas versiones.

Ayala ha comentado que se trata de una mentira de la exprotagonista para ganar fama y meterlo en problemas. En 2014, durante el programa ‘El Lavadero’, ambos se enfrentaron y dieron sus versiones.