Rivera explicó que, al encontrarse en apuros de tiempo por su vuelo, no pudo atender las solicitudes de fotos de manera habitual y rápida. La situación se complicó cuando la mujer insistió de manera agresiva, afectando no solo al cantante sino también a la dinámica en el aeropuerto.

El artista expresó su malestar ante la situación, destacando que no le gusta que lo aborden de manera forzada. Además, comentó que en ocasiones, por cuestiones de tiempo, no puede acceder a todas las solicitudes de fotos.

"La gente pudo pensar que yo fui grosero y no lo fui, solo que me pareció que no está bien que me pidan una foto 'a la mala' y a la fuerza. Estoy súper incómodo con la demás gente porque pensarían que yo no quería fotos y yo sí quería más fotos, solo que no de esa manera", concluyó Rivera.